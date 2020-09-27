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Коррупционный скандал с чиновником из ХМАО набирает обороты

© Служба новостей «URA.RU»
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В уголовном деле могут появиться новые фигуранты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обвиняемые в коррупционном скандале заместитель директора департамента промышленности ХМАО Андрей Шиповалов и предприниматель Александр Беккер в интересах следствия останутся под домашним арестом еще на месяц. Силовики рассчитывают, что в уголовном деле могут появиться новые фигуранты. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Суд решил оставить Беккера и Шиповалова под домашним арестом до 23 октября. При этом у них есть возможность покидать пределы своих домов для совершения прогулок. Следователи продолжают работу с обвиняемыми для получения сведений о новых фигурантах и дополнительных эпизодах, которые связаны с незаконной раздачей субсидий югорским фермерам, которые они могли получать из окружного бюджета», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе следственного комитета ХМАО журналисту агентства лишь подтвердили информацию о продлении сроков домашнего ареста Шиповалова и Беккера. А отвечать на вопросы, касающиеся самого уголовного дела, отказались.

Ранее URA.RU сообщало, что по версии следствия, предприниматель дал взятку окружному чиновнику топливной картой, на счет которой было перечислено порядка 150 тысяч рублей. Обоим фигурантам предъявлено обвинение. Уголовное дело возбуждено по 290 статье УК РФ — «получение взятки».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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