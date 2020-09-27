27 сентября 2020
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Пермячку оштрафовали за неправильный тест на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
В Перми стали штрафовать за отсутствие теста на коронавирус туристов, вернувшихся в Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Перми суд оштрафовал женщину за отсутствие теста на коронавирус. По данным ГАС «Правосудие», после приезда в Россию женщина не сдала в трехдневный срок обязательный тест на COVID-19. При этом, такое исследование она сделала в Бразилии перед вылетом.

«Прибыв из Бразилии на территорию Российской Федерации, [женщина] была обязана пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР, с последующим размещением информации о его результатах в ЕПГУ („Госуслуги“ — прим. редакции), однако данные требования ею выполнены не были», — сказано в решении суда. За это в отношении женщины составили протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и суд оштрафовал ее на 7500 рублей.

При этом суд назначил наказание ниже минимального (санкция предусматривает штраф от 15 тысяч до 40 тысяч рублей), а сотрудник Роспотребнадзора просил вообще ограничиться устным замечанием. Причиной смягчения наказания явился тот факт, что женщина сдала тест на коронавирус в Бразилии перед возвращением в Россию.

В суде выяснилось, что женщина звонила на горячую линию по коронавирусу, в Роспотребнадзор и консультировалась у представителей ведомства в аэропорту Москвы. Защитник женщины заявил, что везде женщине сказали, что повторный тест делать не нужно. Поэтому она отменила запись в частную клинику Перми и не стала проводить исследование.

В Пермском крае выявлен 9671 случай заражения коронавирусом (+75 за сутки). Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что в период с 1 августа по 17 сентября в Перми подтверждено 23 случая заболевания COVID-19 у людей, вернувшихся из-за границы.

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