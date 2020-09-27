27 сентября 2020

Свердловские больницы готовятся к тяжелой второй волне COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Самых тяжелых больных будут отправлять в две больницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге готовятся к росту числа заболеваний коронавирусом. По сообщению регионального штаба по борьбе с инфекцией, планируется открыть дополнительные отделения для больных COVID. Центр КТ-диагностики вновь будет работать в областном тубдиспансере, а самых тяжелых больных будут направлять в две свердловские больницы.

«Для снижения растущей нагрузки на диагностические подразделения городских больниц министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым принято решение о возобновлении работы областного тубдиспансера в режиме амбулаторного центра КТ-диагностики», — сообщили URA.RU в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Также здесь сообщили, что для избегания скоплений больных в приемном покое больниц министерство каждые три часа будет запрашивать в службе скорой медицинской помощи и у медучреждений, где развернуты койки для больных новой коронавирусной инфекцией, информацию о наличии свободных мест и возможных проблемах с госпитализацией. Также в штабе пообещали реагировать на жалобы, опубликованные в СМИ.

Согласно приказу регионального минздрава о маршрутизации больных от 17 сентября, больных с крайне тяжелыми формами ОРВИ предлагается размещать в ОКБ №1 и госпиталь ветеранов войн. При этом ранее сообщалось, что госпиталь зачистили от последствий приема коронавирусных больных. Начальник госпиталя Олег Забродин не ответил на вопрос корреспондента, начался ли в медучреждении прием коронавирусных больных.

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