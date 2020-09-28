Глава района Сибагатулла Аминов не видит в назначении ничего предосудительного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кунашакском районе Челябинской области осужденного за мошенничество главу муниципального предприятия с миллионными оборотами заменили человеком, получившим срок в 12 лет за бандитизм. Силовики готовят представление муниципальным властям, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах Челябинской области.

Экс-глава занимающегося разведением и продажей рыбы МУП «Балык» Эмиль Закиров был арестован осенью 2018 года, а в сентябре 2020 года приговорен к четырем годам лишения свободы. «В освободившееся кресло, по указанию главы района, сел Наиль Булатов — в 2000 году осужденный за бандитизм, разбой, хищение огнестрельного оружия, мошенничество и кражу. В этом году Булатов незаконно выдвинулся на выборы в райсовет, демонстративно отказавшись снять кандидатуру после указания облизбиркома», — рассказал собеседник URA.RU.

«При Булатове доходы „Балыка“ упали с 4,2 млн рублей (в 2018 году) до 500 тыс. рублей по итогам 2019 года. Но это не помешало главе района Сибагатулле Аминову передать в обслуживание МУП сети водоснабжения. Есть информация, что Булатова отправили на управленческие курсы, дающие право на замещение должности главы района», — добавил источник.

В МУП «Балык» не ответили на звонки. Глава района Сибагатулла Аминов заявил URA.RU, что после снятия судимости препятствий для назначения Булатова не было. Также он подтвердил передачу МУП сетей водоснабжения, но опроверг возможность трудоустройства Булатова в администрацию. «Единственное, что участвовать в выборах он действительно не мог. Что же до курсов, на которые якобы посылали Булатова, и каких-то планах сделать его заместителем главы — это абсолютная ложь», — заявил Аминов.