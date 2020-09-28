Путин начал заседание Госсовета РФ

Главы российских регионов отчитываются о нацпроектах перед Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Началось расширенное заседание президиума Государственного совета РФ. На нем планируют обсудить планы по реализации национальных проектов. Заседание проходит в режиме онлайн конференции.

В начале своей речи российский лидер заявил о важности Госсовета и обновлении его статуса в рамках конституционных поправок. Президент подчеркнул, что нацпроекты в первую очередь должны помогать регионам. «Успешное выполнение нацпроектов-улучшение жизни людей, поэтому прошу действовать всех слаженно, конструктивной командой», — сказал глава России. По его словам, результат по каждой национальной цели должен быть получен уже в 2021 году.

Также Путин подчеркнул, что борьба с коронавирусом не закончена. Он призвал всех соблюдать меры предосторожности, чтобы не пришлось возвращаться к ограничениям, которые были введены весной.

В ходе заседания запланировано выступление губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Также выступят главы регионов и руководители рабочих групп. Среди них мэр Москвы Сергей Собянин, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и другие.