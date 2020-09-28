Эксперты поддержали идею отказа от обязательного ЕГЭ для всех

Отмена обязательной сдачи единого государственного экзамена для всех выпускников скажется положительно на эмоциональном и психологическом состоянии школьников. Такое мнение выразили почетный работник общего образования России Леонид Перлов и заслуженный учитель РФ, доцент МГПУ Александр Снегуров.
«Любой специализированный инструмент всегда работает лучше, чем универсальный. Повысится качество. И снимается острота для детей, для которых она является просто лишней, излишним обременением. Ну не собирается человек поступать в этом году в институт. Но ЕГЭ он тем не менее сдавать должен… Если он передумает, он может пойти и сдать ЕГЭ, специально к нему подготовившись», — приводит РЕН ТВ слова Перлова.
Примерно такого же мнения придерживается другой собеседник канала — Александр Снегуров. По его словам, если инициатива будет одобрена, многие дети отойдут от «жесткой конвейерной схемы ЕГЭ, когда два года выпадало из обучения, поскольку в 10-х и 11-х классах шла гонка за результаты».
Ранее, как напоминает РИА «Новости», Роспотребнадзору предложили сохранить ЕГЭ только для тех, кто планирует поступать в университет. В пресс-службе ведомства сообщили, что рассмотрят инициативу.
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