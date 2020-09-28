28 сентября 2020

Эксперты поддержали идею отказа от обязательного ЕГЭ для всех

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый день ЕГЭ. Челябинск, литература, егэ, экзамен, тест, волнение, школа45
Роспотребнадзор обещал рассмотреть идею отказа от ЕГЭ для всех Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отмена обязательной сдачи единого государственного экзамена для всех выпускников скажется положительно на эмоциональном и психологическом состоянии школьников. Такое мнение выразили почетный работник общего образования России Леонид Перлов и заслуженный учитель РФ, доцент МГПУ Александр Снегуров.

Статья по теме
Как набрать 100 баллов на ЕГЭ

«Любой специализированный инструмент всегда работает лучше, чем универсальный. Повысится качество. И снимается острота для детей, для которых она является просто лишней, излишним обременением. Ну не собирается человек поступать в этом году в институт. Но ЕГЭ он тем не менее сдавать должен… Если он передумает, он может пойти и сдать ЕГЭ, специально к нему подготовившись», — приводит РЕН ТВ слова Перлова.

Примерно такого же мнения придерживается другой собеседник канала — Александр Снегуров. По его словам, если инициатива будет одобрена, многие дети отойдут от «жесткой конвейерной схемы ЕГЭ, когда два года выпадало из обучения, поскольку в 10-х и 11-х классах шла гонка за результаты».

Ранее, как напоминает РИА «Новости», Роспотребнадзору предложили сохранить ЕГЭ только для тех, кто планирует поступать в университет. В пресс-службе ведомства сообщили, что рассмотрят инициативу.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...