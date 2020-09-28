28 сентября 2020

Россияне начали скупать маски, лимоны и имбирь

© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне начали скупать маски, лимоны и имбирь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В сентябре спрос на медицинские маски, перчатки, лимоны и имбирь в России вырос на треть по сравнению с августом. Об этом свидетельствуют расчеты оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

«С 1 по 27 сентября по сравнению с аналогичными числами августа количество покупок медицинских масок в России резко подскочило — на 37%, продажи перчаток тоже увеличились — на 47%. Также граждане запасались имбирем и лимоном — число покупок выросло на 85% и 71% соответственно», — пишет газета «Известия».

Крупнейшие интернет-магазины (Wildberries и Ozon), как отмечается, зафиксировали еще больший рост. Спрос на одноразовые маски вырост более чем на 100%, на многоразовые — на 48%, на перчатки — на 78%, а на кожные антисептики — на 61%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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