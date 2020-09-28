Пермяков будут массово штрафовать из-за коронавируса

Роспотребнадзор передает в полицию данные пермяков, которые не делают тесты на коронавирус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пятая часть пермяков, вернувшихся из-за границы, не проходит обязательное тестирование на коронавирус в течение трех дней. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. Там пояснили, что всех нарушителей будут штрафовать.

«По данным сайта „Госуслуги“, обследование на COVID-19 методом ПЦР в первые три дня после возвращения прошли 3,9 тыс. человек, из них инфицированных COVID-19 — 23 человека (0,5%)», — сообщили URA.RU в ведомстве. Всего же к середине сентября на «Госуслугах» анкеты после возвращения в Россию заполнили около пяти тысяч пермяков, но многие из них не прикрепили результаты исследования на коронавирус.

Отсутствие информации о тестировании является нарушением закона — за это штрафуют на суммы от 15 до 40 тысяч рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. К середине сентября составили 50 протоколов, 14 из них уже направили в суды. В управлении Роспотребнадзора сообщили URA.RU, что для составления протоколов данные о нарушителях они передают в пермский полицейский главк.

URA.RU рассказывало, что в Перми оштрафовали женщину за неправильный тест на коронавирус. Она прошла исследование на коронавирус в Бразилии перед вылетом в Россию, но этого оказалось недостаточно.