Федеральный министр отказался от визита в Курганскую область

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, визита которого ждали в Курганской области 29 сентября, не приедет в регион. Вместо Кравцова в Зауралье приедет его заместитель Дмитрий Глушко. Информацию об этом URA.RU подтвердили в региональном департаменте образования.
«Вместо Кравцова будет Глушко», — заявили в ведомстве. Причин, по которым Кравцов передумал ехать в Курган, в департаменте образования не знают. В региональном департаменте информационной и внутренней политики предложили обратиться с этим вопросом в Минпросвещения РФ. Дозвониться в пресс-службу министерства URA.RU не удалось.
Кравцова ждали 29 сентября в Першинской школе Белозерского района Курганской области. Ожидалось, что там он даст старт всероссийскому марафону открытий центров «Точка роста». Также планировалось, что в рамках мероприятия Кравцов проведет телемост с губернаторами, педагогами и учениками восьми регионов страны.
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