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Федеральный министр отказался от визита в Курганскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с директором департамента промышленности Саносяном Андреем. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, руки депутата
Вместо министра просвещения РФ в Курган приедет его заместитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, визита которого ждали в Курганской области 29 сентября, не приедет в регион. Вместо Кравцова в Зауралье приедет его заместитель Дмитрий Глушко. Информацию об этом URA.RU подтвердили в региональном департаменте образования.

«Вместо Кравцова будет Глушко», — заявили в ведомстве. Причин, по которым Кравцов передумал ехать в Курган, в департаменте образования не знают. В региональном департаменте информационной и внутренней политики предложили обратиться с этим вопросом в Минпросвещения РФ. Дозвониться в пресс-службу министерства URA.RU не удалось.

Кравцова ждали 29 сентября в Першинской школе Белозерского района Курганской области. Ожидалось, что там он даст старт всероссийскому марафону открытий центров «Точка роста». Также планировалось, что в рамках мероприятия Кравцов проведет телемост с губернаторами, педагогами и учениками восьми регионов страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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