Бизнесмены назвали тех, кто не переживет вторую волну кризиса

Стоять на месте для бизнеса сегодня равносильно упадку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предприятия, не уделяющие времени повышению производительности труда, рискуют исчезнуть во вторую волну экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Такое мнение озвучил начальник отдела развития производственной системы Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ входит в «Группу Синара») Андрей Терещук в стриме URA.RU.

«Нужно рассматривать два сценария на ближайшую перспективу. Первый сулит увеличение объемов производства, и это возможно в случае правильных подходов. Второй сценарий: падение объемов производства. В этом случае выход один: внедрять проекты и мероприятия, направленные на оптимизацию организационных и операционных процессов. Те, кто пренебрежет этим и попытается двигаться теми же темпами, что и раньше, — рискуют скатиться до нуля и исчезнуть», — объяснил представитель промпредприятия.

В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» на УДМЗ внедряются принципы бережливого производства. Это уже позволило предприятию поднять производительность на 20%, а также поставить амбициозную задачу по охвату сначала трети, а затем и половины емкости существующего рынка дизельных двигателей в стране.

Бесплатные программы, которые в рамках нацпроекта внедряет Региональный центр компетенций, подразумевают обучение инструментам бережливого производства, повышение квалификации работников предприятий и финансовое стимулирование. До 2024 года РЦК планирует повысить производительность труда на 308 предприятиях Свердловской области.

Проверить, может ли предприятие участвовать в нацпроекте, можно, подав заявку на сайте производительность.рф: оно должно относиться к обрабатывающим промышленным производствам, транспортному, строительному, сельскохозяйственному сектору или сфере ЖКХ, а выручка за последний год должна составить более 400 млн рублей. «В ближайшее время в этот перечень может быть добавлена торговля», — уточнил замгенерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков.