28 сентября 2020

Бизнесмены назвали тех, кто не переживет вторую волну кризиса

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, конвейер, трубная металлургическая компания, тмк, северский трубный завод, рабочие, цех, производство
Стоять на месте для бизнеса сегодня равносильно упадку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предприятия, не уделяющие времени повышению производительности труда, рискуют исчезнуть во вторую волну экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Такое мнение озвучил начальник отдела развития производственной системы Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ входит в «Группу Синара») Андрей Терещук в стриме URA.RU.

«Нужно рассматривать два сценария на ближайшую перспективу. Первый сулит увеличение объемов производства, и это возможно в случае правильных подходов. Второй сценарий: падение объемов производства. В этом случае выход один: внедрять проекты и мероприятия, направленные на оптимизацию организационных и операционных процессов. Те, кто пренебрежет этим и попытается двигаться теми же темпами, что и раньше, — рискуют скатиться до нуля и исчезнуть», — объяснил представитель промпредприятия.

В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» на УДМЗ внедряются принципы бережливого производства. Это уже позволило предприятию поднять производительность на 20%, а также поставить амбициозную задачу по охвату сначала трети, а затем и половины емкости существующего рынка дизельных двигателей в стране.

Бесплатные программы, которые в рамках нацпроекта внедряет Региональный центр компетенций, подразумевают обучение инструментам бережливого производства, повышение квалификации работников предприятий и финансовое стимулирование. До 2024 года РЦК планирует повысить производительность труда на 308 предприятиях Свердловской области.

Проверить, может ли предприятие участвовать в нацпроекте, можно, подав заявку на сайте производительность.рф: оно должно относиться к обрабатывающим промышленным производствам, транспортному, строительному, сельскохозяйственному сектору или сфере ЖКХ, а выручка за последний год должна составить более 400 млн рублей. «В ближайшее время в этот перечень может быть добавлена торговля», — уточнил замгенерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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