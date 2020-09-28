Мэрия Екатеринбурга попытается сохранить контроль над городскими стройками Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дума Екатеринбурга приняла к рассмотрению протест прокуратуры, которая требует от городских властей полностью отказаться от согласования внешнего вида зданий. Это правило принципиально — сейчас оно позволяет мэрии контролировать строительный рынок, блокируя «вредные» для архитектуры города проекты. Учитывая значимость вопроса, с сегодняшнего дня депутаты начнут торг с «серым домом», считают источники URA.RU на строительном рынке.

Как пояснил на заседании думы 29 сентября спикер Игорь Володин, представительный орган пока не получил заключение юристов и позицию мэрии по этому вопросу. «Депутаты не могли не принять протест прокуратуры. Значение теперь будет иметь, удовлетворят они требования прокуратуры или нет. И сейчас начнется жесткий торг думы и администрации. Если депутаты протест удовлетворят в ближайшее время, то нормы ПЗЗ [о согласовании облика зданий] перестанут действовать скоро, а если откажут и прокуроры пойдут в суд, то это даст администрации отсрочку еще минимум на полгода», — объяснил суть интриги источник.

Другой собеседник агентства — в городских структурах власти — выразил сомнения, что торг депутатов и мэрии по поводу согласования архитектурно-градостроительного облика (АГО) возможен. «У нас нет предмета для торга», — объяснил он.

Предполагается, что в ближайшее время гордума рассмотрит еще один принципиальный для чиновников градостроительный документ — поправки в действующие правила землепользования и застройки (ПЗЗ), из-за которых бизнесмены около полугода конфликтовали с администрацией. Корректировка ПЗЗ, среди прочего, предполагает уплотнение застройки, против которой выступала городская власть.