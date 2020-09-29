В России поставлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом

За минувшие сутки в России выявлено 8 232 новых случая коронавируса. Это почти на 100 случаев больше, чем днем ранее, когда был побит летний рекорд по зараженным.
«За последние сутки в России выявлено 8 232 новых случая коронавируса в 83 регионах. Умерли 160 человек, полностью выздоровели 6 479 человек», — рассказали в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Всего в России за время пандемии выявлено 1 167 805 случаев COVID-19 в 85 регионах, умерли 20 545 человек, 952 399 выздоровели.
Москва остается лидером по количеству новых случаев коронавируса: за сутки в столице РФ заразились 2300 человек. На втором месте — Санкт-Петербург с 251 зараженным. Третье место — за Московской областью, где выявлено 209 новых случаев COVID-19.
Среди регионов УрФО лидерами по заболеваемости стали сразу два региона: в Свердловской области и ХМАО по 143 новых случая. Далее идет ЯНАО — 133 зараженных. В Пермском крае 76 заразившихся, в Тюменской области — 72, в Челябинской — 68, в Курганской — 45 новых случаев инфекции.
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