Житель ЯНАО рискует попасть в колонию из-за 30 рыбок

Браконьер ловил щокура сетью с моторной лодки Фото: сайт УТУ МВД по УрФО

Транспортная полиция ЯНАО в ходе профилактического рейда задержала местного жителя, который выловил 29 особей чира (щокура) в Приуральском районе, сообщили в пресс-службе ведомства. Ущерб от вылова ценной промысловой рыбы сетью был оценен в 105 тысяч рублей. 53-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

«Полицейские при осмотре лодки обнаружили и изъяли 29 особей рыбы породы щокур, которая считается ценной промысловой рыбой, и сеть длиной более 250 метров, — рассказали представители управления МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу. — В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пунктам а, б части 1 статьи 256 УК РФ». В соответствии с законодательством РФ, максимальным наказанием за незаконный лов рыбы с применением моторной лодки, сети и причинением крупного ущерба является лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее суд оштрафовал почти на 2 млн рублей 31-летнего жителя Тазовского района за незаконный вылов нельмы, также назначив наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Каждую выловленную особь суд оценил почти в 11 тысяч рублей, в счет возмещения ущерба на имущество и счета браконьера был наложен арест.