В тюменских районах выбрали двух глав

Губернатор Александр Моор пообещал приехать в Заводоуковский район, где выбрали нового главу Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области сразу в двух районах 29 сентября выбрали новых глав. Заводоуковск возглавила Светлана Касенова, ранее занимавшая должность заместителя. А руководителем Ялуторовского района стал Андрей Гильгенберг, занимающий эту должность с 2012 года, сообщает пресс-служба губернатора региона.

«На первом заседании думы Заводоуковского городского округа седьмого созыва главой муниципалитета избрана Светлана Касенова. Депутаты единогласно поддержали ее кандидатуру», — сообщает региональный оперативный штаб. В ближайшее время ее ждет визит тюменского губернатора Александра Моора, который во время поздравления ее с новой должностью озвучил планы по посещению округа.

Ранее Светлана Касенова на протяжении 14 лет занимала должность замглавы Заводоуковско округа под началом Александра Анохина. Он же теперь получил должность советника губернатора. В Ялуторовском районе местные депутаты повторно избрали главой Андрея Гильгенберга, занимающего эту должность с 2012 года.

Ранее URA.RU сообщало, что главой Тюменского района на первом заседании местной думы была переизбрана Светлана Иванова. Председателем местной думы стал Валентин Клименко.