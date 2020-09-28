Вице-губернатор высказался о прямых выборах в Екатеринбурге

На возврате прямых выборов настаивает оппозиция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-губернатор Свердловской области по вопросам внутренней политики Сергей Бидонько предложил не спешить с предложениями о возврате прямых выборов мэров. Как он заявил на пресс-конференции, «советская» система избрания мэров свердловских городов еще недостаточно себя проявила, чтобы судить о ее достоинствах и недостатках.

«Любая система выборов мэра имеет свои плюсы и минусы… По очень многим территориям [где проходили выборы мэров] я видел, когда к власти приходили люди на волне популизма… На этом фоне зачастую приходили люди, которые не имеют понятия, как работает муниципалитет, как работает городское хозяйство. И процветающие территории превращались в затухающие», — прокомментировал Бидонько.

На систему назначения мэров депутатами муниципальных дум в Свердловской области перешли относительно недавно, надо дать ей шанс себя проявить, сказал вице-губернатор. После этого, считает он, можно делать выводы о ее эффективности.

Как писало URA.RU, инициативная группа «Народная инициатива» направила в свердловское заксобрание законопроект о возврате прямых выборов мэров. Более 11,7 тысячи подписей свердловчан, собранных в поддержку законопроекта, признаны легитимными, при законодательно установленной норме в 10 тысяч. В областном парламенте готовятся рассмотреть документ.