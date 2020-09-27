Законопроект о выборах мэра Екатеринбурга прошел финальный барьер

Большинство подписных листов признаны легитимными Фото: Анна Майорова © URA.RU

Законопроект о возврате прямых выборов мэров, в поддержку которого оппозиция два месяца собирала подписи свердловчан, будет рассмотрен заксобранием региона. Как сообщила URA.RU спикер областного парламента Людмила Бабушкина, проверка подписей завершена.

Для рассмотрения законопроекта парламентом требуется 10 тысяч подписей. Инициативная группа проекта «Народная инициатива» внесла в заксобрание чуть более 13 тысяч подписей. Из них отбракованы оказались 1297 подписей, 11 723 признаны легитимными. «Это означает, что законопроект будет рассмотрен в установленном порядке: сначала профильным комитетом, а затем, после его вердикта, вынесен на заседание законодательного собрания», — прокомментировала Людмила Бабушкина. По ее словам, дата рассмотрения зависит от того, когда документ будет внесен в парламент. Если это произойдет в ближайшие дни, инициатива может быть рассмотрена на заседании 27 октября.

Уже сегодня с протоколом проверки планируют ознакомить членов инициативной группы. На момент публикации лидеры «Народной инициативы» депутат екатеринбургской гордумы Андрей Пирожков и Владислав Постников не ответили на звонок корреспондента.

Стоит напомнить, в настоящее время избирательная комиссия Свердловской области рассматривает еще одну инициативу о возврате прямых выборов мэров — оппозиционеры Вера Мангилева и Иван Волков с группой из 18 соратников настаивают на проведении референдума за прямые выборы мэров. Ранее URA.RU писало, что тема может стать своего рода франшизой для предвыборного пиара оппозиционных партий и групп.