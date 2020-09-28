28 сентября 2020

Макаревич подключился к спасению мальчика из Екатеринбурга. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенку срочно требуется инъекция дорогостоящего препарата Фото предоставлено родителями Миши Бахтина

Музыкант Андрей Макаревич подключился к спасению Миши Бахтина из Екатеринбурга, у которого диагностирована спинальная мышечная атрофия (СМА). Двухмесячному ребенку требуется срочная инъекция препарата стоимостью более 160 млн рублей. При этом родители сообщили URA.RU, что получили хорошие новости от медиков: если препарат поставить вовремя, ребенок может выздороветь.

«Это очень дорого, но если мы все вместе попробуем, то может получиться», — призвал Макаревич. Родители рассказали, что получили анализы, благодаря которым у Миши есть шансы на выздоровление. «Это СМА легкого течения, можно не отличаться от других деток, если поставить препарат Zolgensma до возраста четыре месяца», — объяснил папа мальчика.

Родители Миши рассказали, что уже удалось собрать 43 млн рублей. Всего же требуется собрать 2,3 млн долларов. Точную сумму в рублях родители не могут назвать, поскольку курс валюты постоянно меняется.

Деньги можно перечислить по этим реквизитам

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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