Голикова: выплаты медикам нужно продлить до 2021 года

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Спецвыплаты были назначены врачам за работу с COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Выплаты медикам за работу с коронавирусом должны быть продлены до 2021 года. Об этом заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

При этом платить медикам предлагается в зависимости от того, сколько они работают. По мнению вице-премьера, сумма доплаты должна зависеть от количества отработанных часов.

Выплаты врачам за работу с зараженными коронавирусом весной анонсировал президент России Владимир Путин. Медработникам платили от 25 до 80 тысяч рублей в месяц.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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