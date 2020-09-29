Голикова: выплаты медикам нужно продлить до 2021 года

Спецвыплаты были назначены врачам за работу с COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Выплаты медикам за работу с коронавирусом должны быть продлены до 2021 года. Об этом заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

При этом платить медикам предлагается в зависимости от того, сколько они работают. По мнению вице-премьера, сумма доплаты должна зависеть от количества отработанных часов.

Выплаты врачам за работу с зараженными коронавирусом весной анонсировал президент России Владимир Путин. Медработникам платили от 25 до 80 тысяч рублей в месяц.