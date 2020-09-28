Покупателям квартир в Екатеринбурге выдадут ключи новым способом

Первая праздничная передача квартир прошла в ЖК «Сказка» Фото: TEN девелопмент

В новых ЖК от застройщика TEN девелопмент будут нестандартно получать ключи от своих квартир. Для этого компания планирует проводить семейные праздники во дворах жилых комплексов, которые должны мотивировать жителей ценить современные общественные пространства.

Первый праздник девелопер организовал в ЖК «Сказка», который был сдан в 2020 году. Особенность этого комплекса — нестандартный двор, который находится на высоте второго этажа, поэтому защищен от машин и посторонних людей. Коммерческий директор TEN Владимир Щеколдин рассказал, что подобные мероприятия станут традицией для всех жилых комплексов, в том числе для тех, которые были сданы ранее.

Дворовые праздники проводятся для семейной аудитории и мотивируют соседей больше общаться Фото: TEN девелопмент

«С помощью мероприятия мы планировали привлечь внимание жильцов к новому двору, потому что он получился современный, красивый и безопасный. Хотелось бы, чтобы в таком состоянии он оставался долгое время. Такие мероприятия будут проходить не только в новых ЖК. Например, в „Светлом“ уже проходили эко-субботники, семейные и спортивные мероприятия. Мы хотим, чтобы люди в наших ЖК знакомились и общались» — объяснил коммерческий директор TEN.

Следующие мероприятия застройщик уже запланировал в новых домах экопроекта «Светлый» и концепт-проекта «Екатерининский парк».