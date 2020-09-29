МИД Беларуси заявил, что санкции являются симметричным ответом на действия прибалтийских стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Беларусь вводит санкции против чиновников прибалтийских стран. Об этом заявили в МИД республики.

«Список чиновников против которых Минск ввел санкции, включает свыше 100 человек из каждой страны», — пишет РИА «Новости». Речь идет о Литве, Латвии и Эстонии.

В МИД Беларуси введение ограничений называют симметричным ответом на санкции, которые указанные страны ввели против чиновников республики. Прибалтийские страны до этого ввели санкции против ряда белорусских лиц, ответственных за зверства силовиков по отношению к населению во время мирных акций.

Протесты в Беларуси начались 9 августа, после оглашения ЦИК предварительных итогов выборов президента страны. Согласно ним, победу одержал Александр Лукашенко, однако независимые экзитполы показывали уверенную победу Светланы Тихановской. На мирных акциях силовики открывали по гражданам огонь, применяли газ и гранаты. Позднее Лукашенко вступил в должность главы республики, проведя тайную инаугурацию, передает телеканал 360.