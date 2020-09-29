29 сентября 2020
28 сентября 2020

У семьи челябинского экс-губернатора Дубровского новый бизнес. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Бориса Дубровского в сквер Плодушка. Челябинск, портрет, жест рукой, дубровский борис
В семейном бизнесе Бориса Дубровского продолжаются перестановки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочь бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Анна зарегистрировала компанию, занимающуюся грузоперевозками. Это первый актив, записанный на дочь экс-главы региона.

ООО «Панамера» зарегистрировано на малой родине бывшего губернатора, в Магнитогорске. Оно действует с 15 сентября и специализируется на грузовых перевозках. Анна Дубровская является его единственным учредителем, следует из данных сервиса СБИС. Руководит же компанией Дмитрий Терентьев, который также является директором ООО «ЧСК», принадлежащего сыну экс-губернатора Александру Дубровскому.

Серьезная «перегруппировка» активов семьи бывшего руководителя Челябинской области стартовала летом. Часть активов в июле была переоформлена на других лиц, включая бывшего водителя Дубровского и однокурсника его сына. Ресторан в Подмосковье при отеле «Мыс отдыха „Надежда“» отошел менеджеру семьи Светлане Корышевой. Члены семьи Дубровского отказываются комментировать URA.RU перестановки в бизнесе, сам он, по имеющейся информации, находится за пределами России.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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