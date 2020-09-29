МИД Великобритании опубликовал список чиновников Беларуси, которых считает виновными в преступлениях против населения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Великобритания и Канада ввели санкции против действующего главы Беларуси Александра Лукашенко и еще семи чиновников республики. Об этом сообщается на сайте МИД Великобритании.

«Соединенное Королевство ввело санкции против восьми чиновников Беларуси, включая Александра Лукашенко, за нарушение прав человека после сфальсифицированных выборов [президента]. Аналогичные санкции были наложены Канадой», — говорится в сообщении на сайте британского МИД.

В санкционном списке находится сам Лукашенко, его старший сын Виктор, глава администрации президента Игорь Сергеенко, министр внутренних дел Юрий Караев, а также его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко. Санкции также были введены против заместителя командующего внутренними войсками МВД Казалбека Атабекова и главы минского ОМОНа Дмитрия Балабы.

Ограничения предусматривают арест активов и запрет указанным лицам на въезд в Великобританию и Канаду. Политики этих стран подчеркивают, что не признают итоги президентских выборов и будут добиваться привлечения к ответственности виновных в зверствах против населения Беларуси.

Ранее санкции против Лукашенко и чиновников, ответственных за действия силовиков во время мирных акций протеста ввели Латвия, Литва и Эстония. Лукашенко и еще 29 лиц не смогут въезжать в эти страны, уточняет «Национальная служба новостей».