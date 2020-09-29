Российских журналистов пустили к беспилотнику, который был сбит силами ПВО непризнанного Нагорного Карабаха. Кадры с места падения опубликовал RT.
«Побывали на точке соприкосновения армянских и азербайджанских сил в Нагорном Карабахе. Прямо между ними. Там силы ПВО непризнанной республики сбили огромный беспилотник, мы его увидели первыми — ну, после военных», — говорится в сообщении RT в telegram-канале. Там добавили, что беспилотник относится к советским временам.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Обстрелу подверглись населенные пункты и места дислокации военных с обеих сторон. В Минобороны Армении сообщают, что азербайджанские военные применяют тяжелые огнеметные системы, передает агентство Nation News. Тем временем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова помочь Баку на поле боя, пишет Life.
Подписывайтесь на URA.RU в