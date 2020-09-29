Лидеры Армении и Азербайджана выступили в программе Скабеевой

В программе «60 минут» выступили лидеры Армении и Азербайджана Фото: страница Ольги Скабеевой во Вконтакте

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян выступили в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Лидеры стран рассказали, что происходит на линии соприкосновения и представили свои точки зрения на военный конфликт в Нагорном Карабахе.

«На фронте ситуация напряженная. В результате армянской военной провокации, которая началась утром 27 сентября, были подвергнуты массированному артиллерийскому обстрелу населенные пункты Азербайджана и наши боевые позиции. В результате этой агрессии 11 мирных жителей Азербайджана, включая двух детей, погибли. Также есть жертвы среди военнослужащих. Мы вынуждены были дать ответ агрессору. И таким образом защитить свой народ, своих людей и свою землю. Уже третьи сутки идут ожесточенные бои. Азербайджанская армия освободила ряд населенных пунктов от оккупации, а также заняла стратегические высоты в разных направлениях», — заявил Алиев.

Отвечая на вопрос Ольги Скабеевой о роли Турции в конфликте, Алиев сказал, что она стабилизирует ситуацию в регионе. Она оказывает Азербайджану «моральную поддержку», но никаким другим образом в военном конфликте Анкара не участвует.

Пашинян, в свою очередь, заявил, что утром 29 сентября Азербайджан «бомбил села непосредственно на территории Армении». До этого, 27 сентября, азербайджанская армия начала «полномасштабную военную агрессию» против Нагорного Карабаха с использованием артиллерии и систем залпового огня. В результате, по его словам, жертвы есть и среди военных, и среди гражданского населения.

«Турция фактически вовлечена в этот процесс. По нашей достоверной информации, инструкторы и высокопоставленные военные сейчас находятся в командных пунктах Азербайджана и местами даже руководят военными действиями», — сказал премьер-министр Армении. Также он сослался на публикации в международных СМИ, согласно которым, Турция якобы вербует в Сирии наемников и перевозит в Азербайджан для участия в военных действиях против Нагорного Карабаха.

Ситуация в Карабахе, как напоминает RT, обострилась 27 сентября. Обстрелу подверглись населенные пункты и места дислокации военных с обеих сторон. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и начале боевых действий. Бои продолжаются до сих пор, с обеих сторон есть жертвы как среди военных, так и среди мирных жителей. Ряд глав государств и международных организаций заявляли о необходимости немедленного прекращения огня и возвращения к переговорам.