Что важно знать о Нагорном Карабахе в день начала новой войны

27 сентября начался новый военный конфликт в Нагорном Карабахе (Архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В воскресенье 27 сентября в Нагорном Карабахе с новой силой вспыхнул конфликт Армении и Азербайджана. Власти обеих стран выступают с военной риторикой. URA.RU собрало самую важную информацию об этой территории, чтобы читатели смогли сориентироваться в происходящем.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха имеет давнюю историю. Во второй половине 18-го — в первые годы 19-го века здешние земли входили в состав Карабахского ханства, зависимого от Персии. Местное население было смешанным — в основном, армяне и азербайджанцы. В 1805-м, во время очередной русско-персидской войны, ханство заняли российские войска. В 1822-м Петербург упразднил данное административное образование. В начале 20-гвека, в годы Гражданской войны, армяне и азербайджанцы принялись выяснять отношения, но всех «примирила» Красная армия. Край в качестве Нагорно-Карабахской автономной области оказался в составе Азербайджанской ССР.

На излете 1980-х, когда Советский Союз начал разваливаться, огонь межнациональной вражды опять вспыхнул в Закавказье. В 1988-м армяно-азербайджанские погромы переросли в боевые действия. В Карабах зашли советские внутренние войска. На протяжении трех с половиной лет они находились между молотом и наковальней. А потом ушли, так как страна, отправившая их туда, перестала существовать. Полномасштабные сражения, обстрелы, зачистки захлестнули регион. В итоге, армянская сторона одолела, Карабах завоевал независимость — в мае 1994-го соперники подписали соглашение о прекращении огня. Азербайджанское население покинуло республику.

С тех пор на границах Армении и Азербайджана, а также Карабаха и Азербайджана, регулярно происходят вооруженные столкновения разной степени интенсивности. Последние особо крупные имели место в апреле 2016-го и в июле 2020-го.