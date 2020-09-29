В Гидрометцентре назвали дату окончания бабьего лета в России

В европейской части России аномальное тепло с дневными температурами на пять-шесть градусов выше нормы простоят еще как минимум до понедельника. Об этом журналистам рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Европейская территория находится в теплой части антициклона. Дневные температуры от 17 до 20 градусов», — приводит РИА «Новости» слова собеседника. По его словам, до 5 октября будет стоять преимущественно солнечная погода, местами облачно.
Аналогичным образом ситуация обстоит и на Черном море. В Геленджике и Сочи ожидают до 25 градусов выше нуля, в Крыму — 22-23 градуса. Возможны дожди.
Подписывайтесь на URA.RU в