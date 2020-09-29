29 сентября 2020

В Гидрометцентре назвали дату окончания бабьего лета в России

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Золотая осень. Челябинск, желтые листья, золотая осень
Аномальное тепло в европейской части РФ продлится до понедельника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В европейской части России аномальное тепло с дневными температурами на пять-шесть градусов выше нормы простоят еще как минимум до понедельника. Об этом журналистам рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Европейская территория находится в теплой части антициклона. Дневные температуры от 17 до 20 градусов», — приводит РИА «Новости» слова собеседника. По его словам, до 5 октября будет стоять преимущественно солнечная погода, местами облачно.

Аналогичным образом ситуация обстоит и на Черном море. В Геленджике и Сочи ожидают до 25 градусов выше нуля, в Крыму — 22-23 градуса. Возможны дожди.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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