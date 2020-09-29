Экс-секретарь патриарха оценил слухи о миллиардах у глав РПЦ

У патриархов Алексия Второго и Кирилла никогда не было и нет никаких многомиллиардных состояний, а к роскоши в РПЦ стремится лишь «узкая прослойка» духовенства. Об этом журналистам рассказал бывший пресс-секретарь патриархов, настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.
«Если бы они были, то могущественные клеветники давно бы опубликовали соответствующие документы. Я работал рядом с двумя патриархами и свидетельствую: никаких миллиардов нет и не было, нет личных (не церковных) вилл, резиденций и самолетов», — приводит РИА «Новости» слова собеседника.
По его словам, после смерти Алексия II была организована комиссия по описи и передаче имущества новому предстоятелю. Обнаружилась лишь двухкомнатная квартира на Речном вокзале, которая «появилась исключительно для прописки». Аналогичные комиссии создавались при разных обстоятельствах для проверки других патриархов. Стремление к роскоши и дорогим аксессуарам, добавил Вигилянский, свойственно «очень узкой прослойке» священнослужителей.
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