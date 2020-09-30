Минпромторг: России надо переходить на 6G

Только 20% территории России покрыто беспроводной связью Фото: Александр Мамаев © URA.RU

России следует задуматься о разработке шестого поколения мобильной связи 6G. С таким заявлением выступил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий Шпак.

«Я бы сейчас думал не просто про 5G. Мы до нее все равно вырастем эволюционно, к этому придем. Нам уже сейчас надо думать про 6G. Китайцы два года уже активно работают в этом направлении — нужно туда идти», — приводит ТАСС слова чиновника. Шпак подчеркнул, что 5G за границей распространена значительно больше, чем в России. По слова представителя Минпромторга, беспроводной связью покрыто только 20% территории РФ.

В ведомстве уже говорили о том, что в России следует внедрять 6G, не дожидаясь развития сети предыдущего поколения связи. Это необходимо, чтобы не отставать от других государств, которые уже проводят исследования в этой области.

Сети 5G в России для индустриальных заказчиков сети могут стать платформой для развертывания новых цифровых сервисов с гибким управлением и быстрым внедрением решений. Также технология поможет внедрять новые сервисы умных городов, использоваться для работы экстренных служб. На отечественном рынке сеть пятого поколения должна появиться к концу 2023 года, передает « Федеральное агентство новостей ».

Весной 2020 года связь 5G оказалась в центре очередной теории заговора о чипировании людей. Ее приверженцы считают, что якобы в качестве вакцины от коронавируса под кожу человека могут ввести вещество, которое затем активируют с помощью вышек сети 5G, передает «Утро.ру».