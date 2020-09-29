Делом о прослушке Ройзмана займутся судьи Санкт-Петербурга

Свердловский судья вернул дело прокурору, но стороны с этим не согласны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Делом о прослушке экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана займутся судьи из Санкт-Петербурга. Об этом URA.RU сообщила Ольга Кезик — адвокат бывшего главы полиции Первоуральска Олега Грехова, обвиняемого в продаже расшифровок телефонных переговоров Ройзмана. Судьям второго апелляционного суда предстоит рассмотреть жалобу на решение свердловского судьи Андрея Минеева о приостановке рассмотрения этого дела в августе 2020.

«Мы считаем, что дело должно быть рассмотрено в том виде, в котором оно есть сейчас, — говорит адвокат Ольга Кезик. — Судья вернул его прокурору для устранения недостатков в обвинительном заключении и фактически взял на себя функции следователя, предложив, как квалифицировать действия лиц в деле. Но суд не должен этого делать».

Сложность с квалификацией связана с тем, что в деле два обвиняемых: Грехов и его бывший заместитель Артем Письменный. Речь идет о событиях 2012 года, когда оба работали в Бюро специальных технических мероприятий свердловского ГУ МВД («отдел прослушки»). По версии следствия, через Письменного Грехов за взятку передал расшифровку телефонных разговоров Ройзмана — ее нашли у экс-прокурора Карпова, приговоренного к 25 годам тюрьмы за заказные убийства.

«В 2016 Письменный был осужден за разглашение гостайны, а на Грехова такого дела не заводили, — говорит его адвокат Кезик. — Но без „разглашения гостайны“ нельзя рассмотреть дело о взятке: либо нет взятки, либо никто не разглашал гостайну. Не знаю, как судьи будут выходить из этой ситуации». Заседание суда в Санкт-Петербурге пока не назначено.

Ранее URA.RU подробно рассказывало об этом деле. Сам Ройзман, комментируя его, заявил URA.RU, что не ждет от суда «серьезных решений».