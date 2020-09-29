Приставы ошибочно блокируют счета пермяков и списывают деньги

Березниковцы не могут попасть на прием к приставам, чтобы выяснить причину списания долгов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Березников (Пермский край) жалуются, что судебные приставы блокируют их счета и списывают деньги. Кроме того, пермяки заявляют, что попасть на прием невозможно. Об этом они делятся в соцсетях.

«Уже вроде не карантин (самоизоляция), а все еще приставы сидят по кабинетам и отказываются принимать. Несмотря на то, что теперь видят, откуда поступают средства на счета людей (являются ли средства социальными), арестовывает счета, а сотрудники прокуратуры бездействуют», — сообщается в группе «ЧП Березники» в соцсетях.

В комментариях к записи горожане подтверждают, что столкнулись с аналогичной проблемой. По словам пермячки Любови Полюдовой, ее счет, на которые поступает детское пособие, оказался заблокированным. «Заблокировали счет, на который получаю детское пособие. И по причине того, что у меня якобы долг, хотя его нет уже давно. Теперь бегаю, собираю справки, чтобы прийти к приставу и доказать, что он не прав», — отметила женщина.

«К ним (приставам — прим.ред.) не попасть на прием, не дозвониться. Арестовывают счета без предупреждения», — посетовала горожанка Вера Брагина. Житель Березников Павел Плехов сообщил, что «47 раз звонил», чтобы решить свою проблему.

Получить комментарий в отделе судебных приставов по г. Березники и Усольскому району URA.RU не удалось — ни на один из указанных на сайте краевого УФССП номеров никто не ответил. Направлен запрос в Управление судебных приставов по региону, на момент опубликования материала ответ не получен.