В Турции и Азербайджане заявляют, что самолет врезался в гору (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В МИД Армении обнародовали имя пилота штурмовика Су-25, которого сбил турецкий истребитель F-16. По заявлению ведомства, погибший был майором ВВС Валерий Данелин.

Накануне в Евране заявили, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25. При этом Турция и Азербайджан заявления о сбитом воздушном судне опровергли, заявив, что самолет врезался в гору. «Одним из истребителей F-16 ВВС Турции, дислоцированных на аэродроме „Гянджа“ в Азербайджане, был сбит штурмовой самолет Су-25 ВС Армении. Погиб пилот вооруженных сил РА майор Валерий Данелин», — приводит радио Sputnik сообщение МИД Армении. В ведомстве уточняют, что самолет в воздушном пространстве республики выполнял боевые задачи по отражению воздушных налетов азербайджанской авиации на военные и гражданские объекты.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Турция сразу же заявила о полной поддержке Азербайджана. Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова поддержать Баку как за столом переговоров, так и на поле боя. В Госдуме РФ предложили отправить российские войска в Карабах.

Фотография разбитого истребителя Минобороны Армении