В Турции отреагировали на заявление Армении о сбитом самолете

Турция опровергла заявление Минобороны Армении Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Турция опровергла заявление о том, что их истребитель сбил армянский военный самолет. Об этом заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Алтун в интервью агентству заявил, что утверждения об этом „совершенно неверны“», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на Bloomberg. В Минобороны Азербайджана также опровергли заявления о том, что армянский Су-25 был сбит турецким F-16.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25. Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что турецкий самолет взлетел с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал авиацию Азербайджана и беспилотники, наносившие удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в самой Армении, пишет агентство Nation News.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Турция сразу же заявила о полной поддержке Азербайджана. Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова поддержать Баку как за столом переговоров, так и на поле боя. В Кремле призвали все страны, включая Турцию, направить свои силы на то, чтобы стороны конфликта вернулись к мирному диалогу, передает «Пятый канал».