Кремль сделал заявление о дебатах в США. Оппонент Трампа назвал его «щенком Путина»

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Пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Кремль следит за ходом кампании в США, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кремль следит за ходом президентской кампании в США, однако не будет оценивать ситуацию и заявления кандидатов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления кандидата Джо Байдена, назвавшего президента США Дональда Трампа «щенком Путина».

Ранее в США состоялись первые дебаты кандидатов на пост президента США Джо Байдена и действующего главы Вашингтона Дональда Трампа. В ходе дискуссии Байден назвал Трампа «щенком Путина», передает RT.

«Мы наблюдаем за ходом избирательной кампании, фиксируем новые проявления политической и электоральной культуры США. Но комментировать и давать оценок мы не хотим, так как это будет сразу же расценено, как вмешательство России», — заявил Песков. Он отметил, что РФ не вмешивается во внутренние дела заокеанского партнера.

При этом Кремль не может не проявлять интерес к происходящем в США политическим процессам, отметил представитель Кремля. «Мы не можем оставаться индифферентными, все-таки это одна из крупнейших экономик», — заключил Песков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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