Соловьев ответил Шукшиной, требующей закрыть шоу Малахова. Скандал дошел до Путина

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
В России действует свобода слова, заявил Владимир Соловьев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России действует свобода слова, цензура в стране запрещена. С таким заявлением выступил телеведущий Владимир Соловьев, комментируя слова актрисы Марии Шукшиной о развращении россиян современным телевидением.

Ранее актриса Мария Шукшина написала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявила, что популярные телепроекты, такие как «Пусть говорят», «Прямой эфир», «Звезды сошлись» развращают людей и делают их бескультурными. Она призвала противостоять таким проектам «созиданием добра».

«У нас же в стране свобода слова. Нужно написать письмо — хорошо. А насчет того, какая будет реакция, хочу напомнить, что у нас в стране цензура запрещена», — заявил Соловьев «Федеральному агентству новостей». Телеведущий отметил, что Шукшина имеет право на свое мнение и наверняка руководствуется наилучшими побуждениями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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