В России действует свобода слова, цензура в стране запрещена. С таким заявлением выступил телеведущий Владимир Соловьев, комментируя слова актрисы Марии Шукшиной о развращении россиян современным телевидением.
Ранее актриса Мария Шукшина написала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявила, что популярные телепроекты, такие как «Пусть говорят», «Прямой эфир», «Звезды сошлись» развращают людей и делают их бескультурными. Она призвала противостоять таким проектам «созиданием добра».
«У нас же в стране свобода слова. Нужно написать письмо — хорошо. А насчет того, какая будет реакция, хочу напомнить, что у нас в стране цензура запрещена», — заявил Соловьев «
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