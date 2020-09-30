30 сентября 2020

Назван срок выхода России на плато по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Рост заболеваемости прекратится, если россияне будут соблюдать рекомендации Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россия может выйти на плато по коронавирусу в течение двух недель. При этом максимальное количество заболевших в сутки не превысит 9 тысяч человек. Об этом заявил замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия-24».

«Может быть, через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И, возможно, это будет не более 9 тысяч [заболевших в сутки]», — отметила Пшеничная.

По ее мнению, сроки выхода РФ на плато зависят от уровня сознательности граждан. Если россияне будут следовать рекомендациям Роспотребнадзора, то рост в скором времени прекратится. Пшеничная подчеркнула, что ситуация в России не является критичной, в стране заблаговременно создан резерв коечного фонда для лечения пациентов с COVID.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить повторный карантин в стране нет оснований. По ее словам, в шести федеральных округах из восьми нет значительных изменений по заболеваемости коронавирусом. Она также отметила, что не видит необходимости менять рекомендации по профилактике коронавируса для бизнеса и других сфер.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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