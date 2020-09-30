Назван срок выхода России на плато по коронавирусу

Россия может выйти на плато по коронавирусу в течение двух недель. При этом максимальное количество заболевших в сутки не превысит 9 тысяч человек. Об этом заявил замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия-24».
«Может быть, через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И, возможно, это будет не более 9 тысяч [заболевших в сутки]», — отметила Пшеничная.
По ее мнению, сроки выхода РФ на плато зависят от уровня сознательности граждан. Если россияне будут следовать рекомендациям Роспотребнадзора, то рост в скором времени прекратится. Пшеничная подчеркнула, что ситуация в России не является критичной, в стране заблаговременно создан резерв коечного фонда для лечения пациентов с COVID.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить повторный карантин в стране нет оснований. По ее словам, в шести федеральных округах из восьми нет значительных изменений по заболеваемости коронавирусом. Она также отметила, что не видит необходимости менять рекомендации по профилактике коронавируса для бизнеса и других сфер.
Подписывайтесь на URA.RU в