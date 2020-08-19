19 августа 2020

В России придумали, как бороться с телефонными мошенниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в НСН. Москва, телефон, смартфон
Самый эффективный способ борьбы с мошенниками — не отвечать на подозрительные номера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телефонные мошенники в 2020 году стали особенно активны в России, поэтому самый безопасный вариант — вообще не отвечать на звонки с неизвестных номеров. Такой способ борьбы с мошенниками назвал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

«Злоумышленники с помощью специальных сервисов IP-телефонии могут подменять номер, который будет выглядеть как номер вашего банка», — рассказал эксперт изданию «Прайм». Куканов объяснил, что многие мошенники используют спам-звонки, чтобы жертва сама перезвонила. Поэтому не стоит перезванивать на незнакомые номера, особенно на короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809 (это номера для оказания платных услуг), уточняет Life.

Глава Центра цифровой экспертизы напомнил, что любой номер телефона можно проверить при помощи приложений — определителей номеров. Если вы все-таки ответили на незнакомый номер, не стоит диктовать никаких данных банковских карт.

Ранее специалист по кибербезопасности Владимир Ульянов заявлял, что главное преимущество телефонных мошенников — утечка данных из банков. Это позволяет злоумышленникам знать имя и фамилию жертвы, номер счета и сумму на нем, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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