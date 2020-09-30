Сыну экс-соратника Росселя нашли замену в свердловской власти

Кадровые перестановки в мэрии Екатеринбурга отразятся на Дворце молодежи Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Новым директором свердловского Дворца молодежи (крупнейшего образовательного центра региона) станет Александр Слизько, сообщили источники URA.RU во властных структурах. Слизько займет место нынешнего директора — Константина Шевченко (сын экс-замминистра образования Валерия Шевченко), который в ближайшее время, как и писало URA.RU, возглавит департамент образования Екатеринбурга.

«Слизько входит в шорт-лист кандидатов. Его рекомендует Шевченко, поэтому, скорее всего, назначение согласуют», — отметил инсайдер. В пресс-службе Дворца молодежи отметили, что Слизько действительно является одним из претендентов на место директора структуры, но предложили дождаться официальной информации. Также представитель учреждения в разговоре с агентством подтвердила переход Шевченко в администрацию города.

О том, что Шевченко станет новым куратором образовательной сферы Екатеринбурга, URA.RU сообщало еще в середине сентября. Эта должность стала вакантной после того, как Екатерина Сибирцева, руководившая подразделением около четырех лет, была назначена на пост вице-мэра по соцполитике.

Шевченко руководил Дворцом молодежи с 2010 года. Он является сыном Валерия Шевченко, который долгое время занимал руководящие должности в сфере образования, а в конце 1990-х-начале 2000-х годов работал в статусе первого замминистра образования при губернаторе Эдуарде Росселе. По слухам, интересы Константина Шевченко лоббирует Оксана Гредина — жена экс-председателя свердловского правительства (2009—2012 годы) Анатолия Гредина, которой Шевченко может приходиться родственником.