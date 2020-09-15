15 сентября 2020

В споре за ключевой пост мэрии Екатеринбурга появился фаворит. Его отец работал в команде Росселя

© Служба новостей «URA.RU»
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Константин Шевченко руководит «Дворцом молодежи» с 2010 года Фото: страница Константина Шевченко в Facebook

Шорт-лист претендентов на пост начальника департамента образования Екатеринбурга (самое капиталоемкое подразделение мэрии) возглавил директор «Дворца молодежи» Константин Шевченко. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения кандидатур. По словам инсайдеров, кастинг проводит новый вице-мэр по сцополитике Екатерина Сибирцева.

«Шевченко — главный претендент на это место: он подходит по всем качествам, имеет положительные характеристики. Если в ближайшее время ничего не изменится, департамент возглавит он», — поделился инсайдер. На момент публикации получить комментарий самого Шевченко, который руководит «Дворцом молодежи» с 2010 года, не удалось. Его отец — Валерий Шевченко — долгое время занимал руководящие должности в сфере образования, а в конце 1990-х-начале 2000-х годов Шевченко-старший работал в статусе первого замминистра образования при губернаторе Эдуарде Росселе.

Место начальника департамента образования освободилось после того, как Сибирцева, возглавлявшая подразделение четыре года, стала вице-мэром. Предполагалось, что ее место займет один из ее подчиненных. «Но Сибирцева дала понять, что не хочет назначать никого из департамента и будет искать человека на стороне. Мэр выберет того, кого порекомендует она», — описывает ситуацию источник URA.RU в «сером доме».

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В пресс-службе мэрии Екатеринбурга заявили, что окончательное решение о новом директоре — за главой города Александром Высокинским. «Департамент образования [сейчас] работает в обычном режиме. Когда глава города примет решение о новом директоре, об этом будет сообщено», — отметили в горадминистрации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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