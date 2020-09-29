На место мэра, ушедшего в правительство ЯНАО, заявился чиновник

Булат Акмалов стал вторым кандидатом в мэры Фото: Булат Акмалов, личная станица «ВКонтакте»

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Вторым кандидатом, подавшим заявку на освободившееся место ушедшего в правительство ЯНАО главы города Муравленко Александра Подороги, стал чиновник мэрии. Как сообщили URA.RU в горадминистрации, документы на конкурс подал Булат Акмалов из управления муниципального имущества.

«На сегодняшний день на пост главы города претендуют два человека — Андрей Шабан и Булат Акмалов», — сообщили агентству в мэрии. У Акмалова, по данным городской администрации, имеется опыт работы в муниципальном управлении — последние пять лет он занимает должность замначальника управления муниципального имущества.

Ранее URA.RU рассказывало, что первым претендентом на пост мэра Муравленко стал Андрей Шабан — сейчас он возглавляет региональный центр компетенций НО «Фонд „Окружной инновационно-технологический центр“ Технопарк Ямал». В 2015 году Шабан уже пытался пройти в главы города, но в итоге уступил Александру Подороге.

Тот освободил должность 17 сентября 2020 года и был назначен заместителем губернатора Дмитрия Артюхова. В правительстве ЯНАО Подорога курирует вопросы дорожного хозяйства, транспорта и развития строительной отрасли.

Имя нового мэра Муравленко будет объявлено 12 октября. В настоящее время городской администрацией временно руководит первый заместитель мэра Андрей Лукьянов.