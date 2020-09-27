На пост ушедшего в правительство ЯНАО мэра появился кандидат

Андрей Шабан не первый раз заявляется на должность мэра Муравленко Фото: Андрей Шабан, личная страница «ВКонтакте»

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Первым кандидатом на вакантное после ухода в правительство ЯНАО место мэра города Муравленко стал руководитель регионального центра компетенций НО «Фонд „Окружной инновационно-технологический центр“ Технопарк Ямал» Андрей Шабан. Об этом URA.RU сообщили представители городской администрации.

«На должность главы города Муравленко подана первая заявка, — сообщили в мэрии. — Первым подавшим документы стал Андрей Шабан». В настоящее время он руководит региональным Центром компетенций некоммерческой организации «Фонд „Окружной ИТЦ“ Технопарк Ямал».

Сам Шабан по телефону подтвердил корреспонденту агентства факт подачи заявки на конкурс. При этом, по данным URA.RU, кандидат уже не первый раз претендует на место в органах власти.

В 2015 году он, будучи директором НКО «Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и развития города Муравленко», выдвигал свою кандидатуру на пост мэра, однако уступил Александру Подороге. В 2018 году Шабан выдвигал свою кандидатуру на довыборах в заксобрание ЯНАО.

Ранее URA.RU рассказывало, что Александр Подорога был назначен на пост заместителя губернатора ЯНАО. В правительстве бывшему градоначальнику определили кураторство над дорожным хозяйством региона и развитием строительной отрасли.

Прием заявок на должность мэра Муравленко продолжается. Имя нового градоначальника будет объявлено 12 октября.