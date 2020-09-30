Инициативу о прямых выборах мэра Екатеринбурга спешат отклонить

Заксобрание может рассмотреть «Народную инициативу» уже 13 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское заксобрание форсирует рассмотрение инициативы по возврату прямых выборов мэров свердловских городов. Законопроект может быть рассмотрен уже на заседании 13 октября, сообщил депутат Александр Ивачев. В заксобрании не сомневаются, что документ будет отклонен.

«Сегодня совет ЗССО утвердил повестку на ближайшее заседание думы. Из интересного: Законодательная инициатива „о прямых выборах мэров“. (Возможно)», — написал Ивачев на своей странице в Facebook. Источник URA.RU в аппарате подтвердил, что вопрос обсуждался на совете. «Если профильный комитет успеет рассмотреть, то могут вынести и на 13 октября. Но это пока под вопросом. Председатель заксобрания Людмила Бабушкина посоветовала не затягивать с рассмотрением», — пояснил собеседник агентства.

По словам председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаила Ершова, дата заседания пока не назначена. «Будем исходить из того, когда этот законопроект зайдет к нам в комитет, пока этого не произошло. Заседание комитета должно состояться не позже 9 октября. Но если не успеем рассмотреть [на следующей неделе], законодательство позволяет сделать это и в более поздние сроки», — рассказал он URA.RU.

Как писало URA.RU, законопроект предложила на рассмотрение областных депутатов инициативная группа, собравшая более 11 тысяч легитимных подписей в его поддержку. Ранее ожидалось, что его вынесут на заседание 27 октября. Людмила Бабушкина назвала законопроект преждевременным, поскольку он не учитывает внесенные в Конституцию РФ поправки о системе публичной власти.