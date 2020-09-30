Массовая вакцинация в Пермском крае начнется в следующем году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермский край поступила первая партия новой вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в ходе прямого эфира сообщила министр здравоохранения региона Оксана Мелехова. Она уточнила, что речь идет о «технической» партии в количестве 42 штук.

«Вакцина поступила. Сейчас мы собрали данные о тех, кто желает ею привиться. Хочу напомнить, что первые, кому мы предлагаем вакцинироваться, это медработники, не переболевшие [коронавирусом], преимущественно работающие в „красной зоне“, работники сферы образования, социальной сферы, сотрудники МВД», — заявила Мелехова.

Министр здравоохранения края также сказала, что она, а также ее супруг, окажутся в числе первых вакцинированных: «У меня в семье все сторонники вакцинации». Массовое поступление вакцины в регион, по словам Мелеховой, ожидается в феврале 2021 года.

Ранее стало известно, что все регионы России получили вакцину от коронавируса. Речь идет пробных партиях вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) разработанной в центре им. Н.Ф. Гамалеи.