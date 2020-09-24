Все регионы России получили вакцину от короновируса

Вакцины от коронавируса прибыли во все регионы России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Все российские регионы получили вакцину от коронавируса, разработанную в центре им. Н.Ф. Гамалеи. Об этом URA.RU сообщили в Минздраве РФ.

«Все регионы получили первые пробные партии вакцины „Гам-Ковид-Вак“ (Спутник V) для профилактики новой коронавирусной инфекции», — рассказали в министерстве. Отмечается, что все препараты снабжены цифровой маркировкой.

В обороте сейчас находятся более 27 тысяч упаковок вакцин. Этот объем будет увеличиваться, сообщили в Минздраве. В Министерстве напомнили, что приоритетной группой для вакцинации являются медицинские работники.

Американская вакцина от COVID-19 не требует особых температурных условий хранения, в отличие от российской разработки. Препарат из США можно хранить при 2-8 градусах выше нуля, а российский — при минус 18.

Вторую отечественную вакцину от коронавируса зарегистрируют в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей». Третий этап тестирования вакцины планируется провести в конце октября.