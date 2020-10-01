Тихановская высказалась об участии РФ в переговорах по Беларуси

Светлана Тихановская намерена провести демократические переговоры о будущем Белоруссии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассчитывает на то, что Россия примет участие в переговорах по урегулированию политической ситуации в Белоруссии. Об этом она заявила в эфире французской радиостанции RTL.

«Было бы очень хорошо, если бы президент [Франции Эммануэль] Макрон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в переговорном процессе», — сказала Тихановская. При этом, отвечая на вопрос, должен ли Париж оказывать давление на Москву, Тихановская выступила против этого. «Мы хотим, чтобы переговоры с другими странами проходили под знаком демократии, а не давления», — цитирует ее ТАСС.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По официальным данным, победу одержал действующий глава республики Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Позже по инициативе Тихановской был создан координационный совет оппозиции в Белоруссии.

Светлана Тихановская встретилась с лидером Франции Эммануэлем Макроном 29 сентября. Основной темой диалога стала возможность организации переговоров по поводу проведения новых «свободных и прозрачных» выборов президента Белоруссии, пишет «Дни.ру».