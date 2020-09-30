Пациенты курганских больниц замерзают

Курганским больницам не подключают отопление Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Пациенты двух центральных районных больниц Курганской области лежат в стационарах без отопления. Медучреждения не подключают к теплу из-за долгов. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры и представители компании, которая подает отопление.

«В больнице в Частоозерье на 30 сентября было очень холодно, у меня там родственница. Отопления нет. На вопрос, когда включат, говорят, что скоро, но на улице все холоднее», — поделилась жительница Частоозерья.

Отопление в Частоозерскую ЦРБ подает котельная, которая принадлежит компании «Теплоресурс». Помощник директора Наталья Колесникова в разговоре с URA.RU подтвердила, что сроки подачи тепла затягиваются, но не по вине компании. «Частоозерская ЦРБ задолжала за прошлый сезон 1,7 млн рублей. Но с нами связался глава района [Андрей Дружков], который поручился за больницу и обещает частично рассчитаться [перевести до 1 млн рублей] в ближайшее время. Сегодня тепло начнем давать», — уточнила представитель компании.

Связаться с Дружковым URA.RU не удалось. По телефону в приемной ответили, что он занят и просили позвонить завтра.

Со слов Колесниковой, более сложная ситуация в Лебяжье, где больница задолжала 4,8 млн рублей. При этом компания предлагала ЦРБ котельную в аренду, но реакции не было. «У нас нет финансовых возможностей обслуживать оборудование в долг, приобретать топливо. Нет столько оборотных средств. Мы понимает, что это социально-значимый объект, но у нас еще очень много таких объектов», — пояснила Колесникова.

Она уточнила, что глава района Александр Барч об этой ситуации знает, но в компанию не обращался. Дозвониться до главы агентству не удалось, в приемной никто не брал трубку. В пресс-службу правительства направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.