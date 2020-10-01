Федеральных министров из УрФО обвинили в провале поручения Путина

Минприроды и Минстрой РФ сочли ответственными за то, что часть показателей нацпроекта «Экология» так и не была исполнена. Такое заявление прозвучало на заседании Координационного совета при ОП РФ по национальным проектам и народосбережению, передает с места событий корреспондент URA.RU.
«Дать объективную оценку эффективности и результативности реализации нацпроекта „Экология“ пока что невозможно, поскольку по 29% его показателям отсутствовала информация об их достижении, в том числе по федеральному проекту „Чистая вода“. В проекте „Оздоровление реки Волги“ наблюдается недостижение целей по уровню загрязнения, а в проекте „Чистый воздух“ охвачено только 6 из 40 городов. Низкое качество подготовки нацпроекта наряду с низким уровнем управления влияет на сроки и ожидаемые результаты в достижении национальных целей» — заявил на заседании аудитор Счетной палаты Михаил Мень.
Руководитель проектного офиса Минприроды Дмитрий Галанкин, в свою очередь, пояснил, что проблемы с нацпроектом связаны в том числе и с работой Минстроя. «Нас часто критикуют за кассовое исполнение, но деньги на многие проекты уходят Министерству строительства. Сейчас из-за неисполнения происходит секвестирование (сокращение) бюджета», — ответил он.
За нацпроект «Экология», в который входит 11 федеральных проектов, отвечает Минприроды — ведомство экс-губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина. Также в нацпроекте участвуют Минпромторг, Росприроднадзор и Рослесхоз. Минстрой, возглавляемым бывшим главой Тюменской области Владимиром Якушевым, задействован в двух федеральных проектах — «Чистая вода» и «Оздоровление реки Волги». Последний входит в национальную цель «Комфортная и безопасная среда для жизни».
URA.RU направило запрос в Минстрой РФ. Ответ на момент публикации не поступил.
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