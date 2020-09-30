Полярное сияние появилиось в северной части Свердловской области Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Астроном из города Ирбита (Свердловская область) Илья Янковский сумел зафиксировать полярное сияние. Астроном рассказал URA.RU, что съемку удалось провести в ночь на 28 сентября.

«Уникальность этого сезона — в его принадлежности к новому солнечному циклу. Это означает, что в ближайшие годы активность Солнца будет расти, а вместе с ней увеличится и количество геомагнитных бурь с полярными сияниями. Полярное сияние связано с геомагнитной бурей, вызванной потоком солнечного ветра из корональной дыры на Солнце», — пояснил Илья Янковский.

Полярное сияние — это нормальное явление для Свердловской области в это время года, но в 2020 году оно мало наблюдалось. «Янковскому сильно повезло, что он сделал такую съемку. В принципе, полярное сияние у нас хорошо наблюдать в середине марта и начале сентября. Но сейчас слишком уж неактивное солнце, поэтому ничего не видно. Видимо, магнитное поле солнца оказалось наклонено таким образом, что сумело пробить защиту магнитного поля Земли», — считает астроном из УрФУ Владилен Санакоев.