Челябинский губернатор Текслер продлил карантин по коронавирусу

Алексей Текслер оперативно отреагировал на рост заболеваемости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 октября продлил карантин по коронавирусу еще на две недели до 18 октября. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона.

«По распоряжению главы региона, режим повышенной готовности продлен с 5 по 18 октября 2020 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры смогут автоматически продлить действующие больничные.

Накануне Челябинская область обновила рекордные показатели по заражениям коронавирусом за последние несколько месяцев, также был зафиксирован максимум заболеваний среди школьников с начала учебного года. Южноуральцы жалуются на перебои в работе скорой помощи, бригады «неотложки» переводят на круглосуточный режим работы. Первым челябинским городом, который полностью перевел школы на дистанционное обучение и закрыл на карантин учреждения дополнительного образования, стал Снежинск.