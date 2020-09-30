В Челябинске объяснили, почему скорая не ехала к слепой с COVID

В Челябинск перебрасывают скорые из других городов Южного Урала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске семья слепого инвалида с симптомами COVID ждала скорую несколько дней, так как в городе была сложная обстановка и все бригады были заняты. Об этом URA.RU заявили в городской администрации.

«На первый вызов в 19:59 26 сентября через три часа приехала бригада неотложной помощи. Она передала в скорую заявку на перевозку больного на КТ. 28 сентября мать пациента дважды звонила диспетчерам, где ей разъяснялась ситуация в городе, а также то, что вызов зарегистрирован и будет обслужен первой освободившейся бригадой. В 23:33 мать пациента попросила снять заявку, так как больного увезли на КТ самостоятельно», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. При этом диспетчеру не сказали, что в квартире осталась ждать скорую жена пациента, инвалид I группы по зрению, у которой также проявлялись симптомы COVID, и вызов был отменен.

Так Александр Шумов попал в больницу, где у него выявили 60%-е поражение легких, спустя двое суток ожидания скорой. Сколько бы пришлось ждать, если бы не действия родных — неизвестно, но все же информация о пяти днях ожидания неверна, считают в мэрии. Скорую к его жене отправили в середине дня 29 сентября, когда история попала в СМИ. КТ показала 20%-е поражение легких, но женщина решила лечиться на дому.

В горздраве Челябинска признали, что сроки ожидания скорой действительно увеличились. «Но ожидание ни разу не доходило до пяти суток, а на вызовы 1-2 категории бригады прибывают в считанные минуты. В ближайшее время в Челябинске за счет других муниципалитетов увеличат число бригад скорой помощи», — добавили в мэрии.