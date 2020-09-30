Всех школьников челябинского города отправили на карантин

В школах Снежинска введут карантин Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Оперативный штаб в мэрии Снежинска (Челябинская область) отправил всех школьников с 5 октября на двухнедельный карантин по ОРВИ и коронавирусу. Как уточнили URA.RU в пресс-службе закрытого города, дети будут учиться в дистанционном режиме.

«Решение было принято 1 октября вечером. Карантин и дистанционное образование в школах города вводятся с 5 по 18 октября. С 2 по 18 октября запрещены уроки в закрытых помещениях в учреждениях дополнительного образования», — заявила URA.RU начальник отдела информационной и контрольной работы администрации Снежинского городского округа Наталья Кузьмина.

Кроме того, в Снежинске сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. По данным на 1 октября, в городе заразилось 211 человек, 88 человек продолжают лечение.