30 сентября 2020

Всех школьников челябинского города отправили на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, урок, учеба, дети, школа, школьный рюкзак
В школах Снежинска введут карантин Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Оперативный штаб в мэрии Снежинска (Челябинская область) отправил всех школьников с 5 октября на двухнедельный карантин по ОРВИ и коронавирусу. Как уточнили URA.RU в пресс-службе закрытого города, дети будут учиться в дистанционном режиме.

«Решение было принято 1 октября вечером. Карантин и дистанционное образование в школах города вводятся с 5 по 18 октября. С 2 по 18 октября запрещены уроки в закрытых помещениях в учреждениях дополнительного образования», — заявила URA.RU начальник отдела информационной и контрольной работы администрации Снежинского городского округа Наталья Кузьмина.

Кроме того, в Снежинске сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. По данным на 1 октября, в городе заразилось 211 человек, 88 человек продолжают лечение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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